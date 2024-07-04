Малина, ежевика и инжир на подходе: в Крыму начали сбор урожая ягод

Слово «малиновый» стало нарицательным для чего-то особенного, выделяющегося. Ежевичному так не повезло — «Ладу» в ежевичный никто не красит, ежевичных пиджаков не носит, ежевичного звона не слышат. Но выращивать садовую ежевику проще, собирать ее легче, как и довезти до прилавка магазина в товарном виде.
ФЕРМЕРСКИЙ ПРОДУКТ.
В Крыму малину и ежевику выращивают в небольших фермерских хозяйствах. Во-первых, фермерам проще получить господдержку на посадку ягодника, а во-вторых, в небольшом хозяйстве созревшие ягоды собирают каждый день, и тут же отправляют на рынок, пока она свежая.
— Очень жарко, у нас сжатые сроки, — рассказывает хозяйка ягодного хозяйства в Альминской долине Юлия Шилко. — Мы собираем каждый день по чуть-чуть, потому что иначе не продать. На рынке очень много ягоды, которая приехала с Краснодара, с новых регионов. Поэтому около 300 кг каждый день снимаем — столько, сколько сможем реализовать на рынке. Мы его привозим оптовикам, те берут под реализацию. Так что риски все на нас — то, что они не продали, вернут нам.
Отпускная цена с плантации меняется в зависимости от насыщения рынка. Ранние сорта уходят по 180 рублей за кило. Дальше, по мере созревания ягод, цена может упасть до 60 рублей. При этом только сборщику за каждый килограмм платят 20 рублей. Понятно, что при такой экономике интереснее придержать урожай, законсервировать.
— У нас не такой объем, чтобы можно было замораживать. Мне больше нравится вариант переработки, потому что так я сама могу реализовывать и регулировать продажу через сети, на маркетплейсах, — пояснила фермер. — Хотим отойти от продажи на рынках, варить натуральное крафтовое варенье без добавления консервантов, загустителей и других наполнителей. Оно будет дороже, но мы своим маленьким фермерским хозяйством не можем соревноваться с гигантами консервной индустрии. И пока я у себя на кухне буквально варю по старым рецептам натуральное варенье. Провели эксперимент с нашей крымской стевией, чтобы люди с диабетом или придерживающиеся правильно питания могли есть наше варенье. Кстати, получилось неплохо.
КООПЕРАЦИЯ И КОЛЛАБОРАЦИЯ.
Чтобы не варить варенье на домашней кухне, фермерам предлагают получить грант на покупку линии консервации. Для этого достаточно объединиться двум-трем хозяйствам и подать заявку в Минсельхоз Крыма.
— Площади под ягодниками ежегодно увеличиваются, — отмечает врио министра сельского хозяйства Алиме Зарединова. — Переработка — это очень хорошее видение развития фермерского хозяйства, потому что обеспечить стабильную реализацию мелким фермерам очень сложно. И единственное место, куда они могут вывезти свой урожай — это оптовый рынок. Поэтому сейчас фермерские хозяйства могут объединиться и получить господдержку на линию переработки, чтобы свою продукцию продавать уже в переработанном виде.
С точки зрения бизнеса производство свежей ягоды тоже выгодно, если есть возможность фасовки, упаковки и транспортировки. Современная селекция предоставляет транспортабельные сорта с хорошими вкусовыми качествами, которые можно спокойно перевозить вплоть до Москвы. Под выращивание ежевики подходит практически любая почва — главное, чтобы был гарантированный полив, а это источник воды плюс система капельного орошения.
— Урожай ежевики и малины в этом году ожидается не меньше прошлогоднего. Уже собрано 46 тонн, а всего мы ждем больше 300 тонн, причем ежевики в два раза больше, чем малины. В целом все сельхозпредприятия могут получить поддержку на закладку многолетних насаждений, в том числе ягодных культур. Ежевика и малина — это многолетники, они субсидируются. Но в основном наши фермеры пользуются грантами, потому что посадить кусты, разбить ягодник не так тяжело, а вот технику приобретать для обработки этих посадок очень сложно, — уточнила врио министра.
ВЫГОДНЫЙ ПАРНИК.
В прошлом году фермер Альберт Газарян с помощью гранта купил белорусский трактор для работы на малиннике в 2,5 гектара. Сетует, что из-за поломки одной детали трактор простоял три месяца — столько времени ушло на доставку от завода-изготовителя. Но больше всего фермера беспокоит дефицит рабочих рук: для уборки урожая нужно 80 человек, а у него работает только 10.
— Каждый год погода меняется. В этом клубнику на месяц раньше убирать стали, и малину тоже, — рассказывает фермер. — Сейчас каждый день собираем ягоду и сразу на «Привоз». А через две недели пойдет основной урожай, тогда мне 70−80 человек нужно. Малину вовремя не снял — на следующий день уже компот на кусте висит. Буду расширятся, ставить парники, чтобы круглый год выращивать. Тогда на постоянную работу и руки найдутся, и урожай в Москву пойдет.
Со своего малинника Газарян получает 20−25 тонн. Если поставить теплицы, то урожай вырастет вдвое, и цена на малину вне сезона гораздо выше. Сейчас с грядки ее продают по 350 рублей за кг. В планах у фермера привезти саженцы узбекского инжира, которые должны хорошо прижиться в Бахчисарайском районе. Скоро подрастут зизифус, или китайский финик, и гранат. Эти южнобережные культуры прекрасно себя чувствуют в предгорье Крыма. К слову, плантации малины выращивают даже в Северном Крыму. Вот такие побочные эффекты у глобального потепления.