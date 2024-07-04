Малина, ежевика и инжир на подходе: в Крыму начали сбор урожая ягод

— У нас не такой объем, чтобы можно было замораживать. Мне больше нравится вариант переработки, потому что так я сама могу реализовывать и регулировать продажу через сети, на маркетплейсах, — пояснила фермер. — Хотим отойти от продажи на рынках, варить натуральное крафтовое варенье без добавления консервантов, загустителей и других наполнителей. Оно будет дороже, но мы своим маленьким фермерским хозяйством не можем соревноваться с гигантами консервной индустрии. И пока я у себя на кухне буквально варю по старым рецептам натуральное варенье. Провели эксперимент с нашей крымской стевией, чтобы люди с диабетом или придерживающиеся правильно питания могли есть наше варенье. Кстати, получилось неплохо.