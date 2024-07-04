Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о метеоусловиях первой степени опасности

По данным Обь-Иртышского УГМС, вредные примеси в воздухе будут плохо рассеиваться.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 67% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали на официальном сайте ведомства предупреждение о том, что все промышленные выбросы, сделанные сегодня в ночь, будут плохо рассеиваться.

«С 22 часов 04.07.24 до 10 часов 05.07.24 на территории города Омска ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в ведомстве. — Объявлен период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности».

По закону в этот период все промышленные предприятия должны снизить объемы вредных выбросов.