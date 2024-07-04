Омичей предупредили о метеоусловиях первой степени опасности

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали на официальном сайте ведомства предупреждение о том, что все промышленные выбросы, сделанные сегодня в ночь, будут плохо рассеиваться.
«С 22 часов 04.07.24 до 10 часов 05.07.24 на территории города Омска ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в ведомстве. — Объявлен период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности».
По закону в этот период все промышленные предприятия должны снизить объемы вредных выбросов.