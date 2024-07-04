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Школу вождения самокатов откроют в Алматы

Жителей Алматы научат ездить на электросамокатах по правилам. В городе 5 июля откроют третий сезон Школы вождения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат Алматы

Любой совершеннолетний житель сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов. Мероприятие пройдёт при поддержке административной полиции и акимата города.

Школа вождения будет работать 5 июля с 13:00 до 20:00. Мероприятие пройдёт на площадке перед входом в театр драмы имени Ауэзова.

На курсе расскажут, какие ПДД нужно знать самокатчику, принципы ответственного вождения, где можно и нельзя двигаться на электросамокате, на что необходимо обращать внимание во время движения, где и как правильно припарковать самокат.