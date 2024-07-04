В Екатеринбурге появились знаки, ограничивающие движение СИМ

Первые в городе знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили на Олимпийской набережной от Динамо до Макаровского моста, а также на подходах к нему по четной стороне ул. Челюскинцев. Планируется, что знаки появятся и в других пространствах уральской столицы.