В Екатеринбурге появились знаки, ограничивающие движение СИМ

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они распространяются на сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.
Первые в городе знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили на Олимпийской набережной от Динамо до Макаровского моста, а также на подходах к нему по четной стороне ул. Челюскинцев. Планируется, что знаки появятся и в других пространствах уральской столицы.
Запрет распространяется как на арендованные, так и частные СИМ. По словам начальника отдела организации дорожного движения администрации города Владимира Галакова, въезжая в зону действия знака, водитель обязан спешиться и вести устройство рядом с собой.
По данным администрации, за нарушение требований знака сотрудники ГИБДД будут выписывать штрафы. По ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками) размер взыскания составит 500 ₽ В дополнение на СИМ распространяется ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД), согласно которой могут выписать штраф в размере 800 ₽ «Такое взыскание грозит самокатчикам, которые не спешились, переходя дорогу», — отметили в администрации.
Ранее депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил отправлять электросамокаты в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, их запрашивают сами участники спецоперации.