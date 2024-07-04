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Юрий Шалабаев призвал нижегородцев не покидать дом в ливни

Дорожники готовы к надвигающимся ливням в Нижнем Новгороде.

Источник: Нижегородская правда

Дорожники готовы к надвигающимся ливням в Нижнем Новгороде. Вся специализированная техника переведена в полную готовность, рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

После устойчивой жары в городе может выпасть больше трети месячной нормы осадков. Чтобы вся вода ушла с дорог, потребуется время, так как справиться с таким потоком оперативно ливневки не смогут.

В связи с сильным ветром и ливнями мэр также призвал нижегородцев не выходить по возможности из дома. Особенно это касается пенсионеров, детей и беременных. Водителям также стоит быть предельно осторожными.

«Вся техника переведена в высокую степень готовности, водооткачивающая техника прежде всего. Дорожные рабочие также выехали по традиционным местам, в которых возникают подтопления, для того, чтобы чистить лотки, колодцы», — рассказал мэр.

Напомним, что, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», непогода ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в ближайшие 1 — 3 часа 4 июля с сохранением вечером и ночью 5 июля. Регион накроют ливни, а порывы ветра усилятся до 21 м/с.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 279 бригад энергетиков мобилизованы для работы в ливень в Нижегородской области.