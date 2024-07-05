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По просьбам омичей на опасном перекрестке установили светофор

Дорожный объект появился на пересечении улиц 5-я Кордная и 3-я Молодежная.

Источник: Соцсети

На опасном перекрестке в Октябрьском округе по многочисленным просьбам омичей установили светофор. Он будет регулировать движение на пересечении улиц 5-я Кордная и 3-я Молодежная.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, светофор будет работать в нескольких режимах.

В первой фазе разрешается движение транспорта во всех направлениях по улице 3-я Молодежная (в направлении Окружной дороги).

Во второй — движение транспорта во всех направлениях по улице 3-я Молодежная при следовании в направлении центра города.

В третьей фазе разрешается одновременное движение транспортных средств с улицы 5-я Кордная и прилегающей с противоположной стороны проезжей части во всех направлениях.

Для того, чтобы светофор загорелся «зеленым» для пешеходов, на нем нужно будет нажать кнопку.

«При этом движение транспорта на перекрестке запрещается, движение пешеходов разрешается по регулируемому пешеходному переходу в створе улицы 5-я Кордная», — уточнил мэр.

Светофор установлен на средства, выделенные правительством Омского области по региональному проекту «Безопасность дорожного движения».