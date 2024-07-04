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В Екатеринбурге восстановили электроснабжение в двух районах

Жителям Екатеринбурга вернули электричество.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге энергетики восстановили электричество в двух районах города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

— Энергетики «Россети Урал»- «Екатеринбург» полностью восстановили электроснабжение жителей двух районов Екатеринбурга. Далее специалисты сетевой компании будут осуществлять ремонт поврежденных кабельных линий электропередачи, — рассказали в компании.

Напомним, что в Екатеринбурге внезапно отключилось электричество в двух районах: Ленинском и Верх-Исетском. Это произошло днем 3 июля во время аномальной жары. Горожане жаловались на невозможность включить кондиционер или вентилятор.

Электроэнергия была отключена в уральской столице в связи с несанкционированными земляными работами. Были повреждены сразу четыре кабельных линий электропередачи.

ЖКХ