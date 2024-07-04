В Екатеринбурге восстановили электроснабжение в двух районах

В Екатеринбурге энергетики восстановили электричество в двух районах города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».
— Энергетики «Россети Урал»- «Екатеринбург» полностью восстановили электроснабжение жителей двух районов Екатеринбурга. Далее специалисты сетевой компании будут осуществлять ремонт поврежденных кабельных линий электропередачи, — рассказали в компании.
Напомним, что в Екатеринбурге внезапно отключилось электричество в двух районах: Ленинском и Верх-Исетском. Это произошло днем 3 июля во время аномальной жары. Горожане жаловались на невозможность включить кондиционер или вентилятор.
Электроэнергия была отключена в уральской столице в связи с несанкционированными земляными работами. Были повреждены сразу четыре кабельных линий электропередачи.