С поваленными деревьями и без электричества: ураган прошел в Первомайском округе

Сильный ураганный ветер принес разрушения на территории рабочего поселка Сатис. Об этом рассказала глава Первомайского округа Елена Лебеднова в социальных сетях.
Сильный ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередач. Из-за этого многие жильцы остались без света.
Сейчас на территории поселка работают две аварийные бригады, которые устраняют последствия непогоды. Они уже убрали упавшие деревья с дорог, чтобы они не мешали проезду, и восстанавлиют электричество.
Никто не пострадал.
Напомним, что, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», непогода ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в ближайшие 1 — 3 часа 4 июля с сохранением вечером и ночью 5 июля. Регион накроют ливни, а порывы ветра усилятся до 21 м/с.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев призвал нижегородцев не покидать дома в непогоду.