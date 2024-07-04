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С поваленными деревьями и без электричества: ураган прошел в Первомайском округе

Сейчас на территории округа работают две аварийные бригады.

Сейчас в Ричмонде: +33° 4 м/с 56% 757 мм рт. ст. +30°
Источник: Нижегородская правда

Сильный ураганный ветер принес разрушения на территории рабочего поселка Сатис. Об этом рассказала глава Первомайского округа Елена Лебеднова в социальных сетях.

Сильный ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередач. Из-за этого многие жильцы остались без света.

Сейчас на территории поселка работают две аварийные бригады, которые устраняют последствия непогоды. Они уже убрали упавшие деревья с дорог, чтобы они не мешали проезду, и восстанавлиют электричество.

Никто не пострадал.

Напомним, что, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», непогода ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в ближайшие 1 — 3 часа 4 июля с сохранением вечером и ночью 5 июля. Регион накроют ливни, а порывы ветра усилятся до 21 м/с.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев призвал нижегородцев не покидать дома в непогоду.