В Екатеринбурге подписали первое постановление о транспортной реформе

«Установить, что с 01.08.2024 плата за проезд пассажиров и провоз багажа в городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании “город Екатеринбург” в полном объеме подлежит перечислению муниципальному заказчику», — говорится в документе.
Нововведения не будут распространяться на контракты, заключенные до 1 июля. Комитет по транспорту должен будет заключить с «Гортрансом» договоры на новых условиях. Реформу будет контролировать вице-мэр Рустам Галямов.
В городской администрации собираются дать более подробные разъяснения завтра. Близкий к пиарщикам ратуши телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» уточнил, что подобное постановление планируется выпустить и для автобусов.
«ФедералПресс» напоминает, что в рамках реформы перевозчики будут сдавать выручку администрации, а деньги получать из бюджета за пройденное транспортом расстояние. В результате им будет невыгодно пропускать рейсы и отклоняться от расписания, надеются в мэрии. Новая схема должна заработать с 1 октября.