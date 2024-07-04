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В Екатеринбурге подписали первое постановление о транспортной реформе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля, ФедералПресс. Екатеринбургский «Гортранс» уже с августа начнет перечислять все собранные за билеты деньги городской администрации. Это означает переход на новую схему контрактов, которая должна улучшить обслуживание. Постановление подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Установить, что с 01.08.2024 плата за проезд пассажиров и провоз багажа в городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании “город Екатеринбург” в полном объеме подлежит перечислению муниципальному заказчику», — говорится в документе.

Нововведения не будут распространяться на контракты, заключенные до 1 июля. Комитет по транспорту должен будет заключить с «Гортрансом» договоры на новых условиях. Реформу будет контролировать вице-мэр Рустам Галямов.

В городской администрации собираются дать более подробные разъяснения завтра. Близкий к пиарщикам ратуши телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» уточнил, что подобное постановление планируется выпустить и для автобусов.

«ФедералПресс» напоминает, что в рамках реформы перевозчики будут сдавать выручку администрации, а деньги получать из бюджета за пройденное транспортом расстояние. В результате им будет невыгодно пропускать рейсы и отклоняться от расписания, надеются в мэрии. Новая схема должна заработать с 1 октября.