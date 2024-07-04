В Екатеринбурге подписали первое постановление о транспортной реформе

«ФедералПресс» напоминает, что в рамках реформы перевозчики будут сдавать выручку администрации, а деньги получать из бюджета за пройденное транспортом расстояние. В результате им будет невыгодно пропускать рейсы и отклоняться от расписания, надеются в мэрии. Новая схема должна заработать с 1 октября.