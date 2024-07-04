Алексей Логвиненко: «Ростов активно готовится к празднованию 275-летия»

Ростов активно готовится к празднованию 275-летия. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Уже разработан брендбук и концепция комплексного оформления улиц и площадей столицы Дона на День города, — отметил градоначальник.
Базовыми цветами логотипа праздника в этом году стали белый, красный, синий, золотой.
В брендбуке подробно описаны все графические элементы оформления на различных носителях. Слоган праздника: «Ростов-на-Дону — сердце Юга».
Дизайнерские решения могут использовать не только городские службы, но и представители бизнеса.
Брендбук можно применять в оформлении фасадов зданий, площадок, помещений и транспорта.