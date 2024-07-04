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Алексей Логвиненко: «Ростов активно готовится к празднованию 275-летия»

Разработан брендбук и концепция комплексного оформления города.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

Ростов активно готовится к празднованию 275-летия. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Уже разработан брендбук и концепция комплексного оформления улиц и площадей столицы Дона на День города, — отметил градоначальник.

Базовыми цветами логотипа праздника в этом году стали белый, красный, синий, золотой.

В брендбуке подробно описаны все графические элементы оформления на различных носителях. Слоган праздника: «Ростов-на-Дону — сердце Юга».

Дизайнерские решения могут использовать не только городские службы, но и представители бизнеса.

Брендбук можно применять в оформлении фасадов зданий, площадок, помещений и транспорта.

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