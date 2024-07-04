Дача, питание, витамины: как сохранить ясный ум в пожилом возрасте

— Почему в пожилом возрасте человек начинает чаще болеть и все забывать? Потому что у него нет мотивации для того, чтобы что-то с собой делать. «Вот он я, обрадовался, вышел на пенсию, лег и лежу, мне не надо ничего делать». Но если работать, то человек собирается, идет трудиться, и вся иммунная система, все биохимические процессы — все настроено на то, чтобы не болеть, — объяснила врач. — Работа даст мотивацию — например, на заработанные деньги можно будет отправиться в отпуск, и мысль об этом будет греть душу.