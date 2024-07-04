Дача, питание, витамины: как сохранить ясный ум в пожилом возрасте

Умственные способности необязательно снижаются в пожилом возрасте. В некоторых случаях они могут даже повыситься. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как сохранить ясный ум в зрелом возрасте.
— Что точно будет полезным для сохранения здоровья в целом и ясного ума — иметь цель в жизни. Очень часто мы можем наблюдать, что человек после выхода на пенсию не знает, где себя применить. В итоге ухудшаются память и когнитивные навыки, — заметила в беседе с «ВМ» терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, если у человека нет глобальной цели, у него сразу же снижается настроение, он перестает искать что-то новое и быстро начинает скучное существование. Поэтому пенсионерам и не только важно находить занятия, которые сделают жизнь интереснее и лучше.
— Очень рекомендую столичным пенсионерам программу «Московское долголетие». От иностранного языка до танцев, рисования, йоги, вышивания — можно найти любой клуб по интересам, — посоветовала эксперт.
Также терапевт напомнила о простом способе поддерживать свои когнитивные навыки. Для этого нужно совершать непривычные действия — например, писать левой рукой, держать в ней ложку или зубную щетку. Можно находить новые маршруты до уже известных целей — идти в магазин по левой стороне вместо правой, по пути заходить в парк или двор, чтобы каждый раз менять обстоятельства.
— Конечно, важно заниматься какой-то физической активностью, гулять, буквально заставлять себя выйти на улицу. Даже если очень холодно или очень жарко, выходить ненадолго, но постоять хотя бы на крыльце подышать воздухом, — подчеркнула специалист.
Важно не лежать, не сидеть около телевизора, все время проявлять какую-либо активность. Тогда удастся сохранить когнитивные навыки на должном уровне, заверила Чернышова.
— Методов, которые гарантированно помогут сохранить умственные способности на хорошем уровне, нет. Это зависит не только от того, чем человек занимается, но и от наследственности и образа жизни, — добавила терапевт.
О том, что на пенсии необходимо найти для себя новые занятия, говорит и врач-терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, люди, которые работают или заняты любимым делом, дольше сохраняют ясный ум и дольше живут.
— Почему в пожилом возрасте человек начинает чаще болеть и все забывать? Потому что у него нет мотивации для того, чтобы что-то с собой делать. «Вот он я, обрадовался, вышел на пенсию, лег и лежу, мне не надо ничего делать». Но если работать, то человек собирается, идет трудиться, и вся иммунная система, все биохимические процессы — все настроено на то, чтобы не болеть, — объяснила врач. — Работа даст мотивацию — например, на заработанные деньги можно будет отправиться в отпуск, и мысль об этом будет греть душу.
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По ее мнению, многое зависит от приема назначенных препаратов. Не менее важно и питание — например, сохранить когнитивные навыки поможет средиземноморская диета, добавление в рацион яиц, лосося и других продуктов.
— Ясности ума помогает не только работа, но и хобби. Вот, например, «Московское долголетие» придумали не просто так, чтобы занять пожилых людей. Они получают практические навыки, развивают мелкую моторику. Она, в свою очередь, стимулирует когнитивные способности и у взрослых, и у детей, — отметила врач.
На молодость ума влияет и радость. Ее можно получить, в том числе на даче, ухаживая за своим огородом, считает медик.
— Тут же мелкую моторику можно развить во время прополки грядок, а результат работы в огороде — урожай и красивый сад — подарит человеку радость. Во всем должна быть золотая середина. Я не призываю пенсионеров работать по 12 часов — надо трудиться в свое удовольствие, тем более в такую жару, которая стоит сейчас, выбирать для этого удачное время. Нужно соблюдать технику безопасности, — предупредила терапевт.
По совету специалистов, нужно принимать специальные препараты, если есть нарушения работы сосудов.
— Биологически активные добавки, витамины, солнце, воздух, какая-то занятость — все это будет стимулировать нейронные связи, память, и человек будет в таком возрасте очень ясно и счастливо жить, — резюмировала Алексеева.