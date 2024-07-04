Полиция Краснодара расследует дело «писающего мальчика»

Полиция Краснодара приступила к проверке после получения жалобы от жителей многоэтажного дома. Инцидент зафиксирован на камеру наблюдения. На видео попал момент, когда мальчик в лифте дома совершил неприемлемые действия. Это привело к остановке между этажей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) полиции крайцентра.