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Полиция Краснодара расследует дело «писающего мальчика»

С ребенком и родителями проведут беседу.

Источник: Полиция Краснодара — Telegram

Полиция Краснодара приступила к проверке после получения жалобы от жителей многоэтажного дома. Инцидент зафиксирован на камеру наблюдения. На видео попал момент, когда мальчик в лифте дома совершил неприемлемые действия. Это привело к остановке между этажей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) полиции крайцентра.

Мальчик помочился на кнопки лифта, после чего подъемник заклинило. По завершении анализа ситуации вынесут официальное решение и произведут оценку ущерба, нанесенного имуществу жильцов.

В планах у правоохранителей профилактические меры с участием ребенка и его родителей для обсуждения неприемлемости таких действий. Мама ребенка обещала полностью оплатить ремонт.