Волгоградцев ждут «египетские ночи» и до +39 градусов жары днем

Изнуряющая жара ждет волгоградцев в конце первой недели июля. Здоровье могут подорвать «египетские ночи». Днем в пятницу Волгограде будет припекать до +39 градусов, по области — до +41. В выходные жара немного ослабнет, но легче не станет, особенно по ночам.
Согласно прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, жителям Волгограда и области придется пережить несколько «египетских ночей», когда температура поднимается до +22…+25 градусов, что опасно для здоровья даже молодых и крепких людей. Пожилым, малышам и хроникам придется тяжко.
В Волгограде по ночам 5, 6 и 7 июля температура не опустится ниже +23…+25. В пятницу днем припечет до +39 градусов, в выходные будет до +37…+38 в тени. На солнце в эти дни лучше вообще не выходить. Добавят «бани» кратковременный дождь и гроза в субботу и воскресенье.
В Волгоградской области в ближайшие три дня местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночь на 5 июля в большей части региона +20…+25 и лишь местами +15…+20 градусов. Днем солнце нагреет воздух до +32…+37, местами до +41 градуса. В ночь на субботу будет +22…+27, днем — до +35, местами 38-градусная жара. Так же и в воскресенье.
КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ЖАРЫ — СОВЕТЫ МЧС.
Не выходите на улицу в самый солнцепек.
Больше пейте и всегда носите с собой бутылочку воды.
Носите легкую, просторную и лучше светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы.
Дома и на работы выставляйте кондиционеры на 23−25 градусов, не ниже.
Не сидите под сплитом во влажной одежде.
Не пейте очень холодные напитки.