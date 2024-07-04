Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев ждут «египетские ночи» и до +39 градусов жары днем

В Волгограде 5 июля припечет до +39 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 59% 757 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Изнуряющая жара ждет волгоградцев в конце первой недели июля. Здоровье могут подорвать «египетские ночи». Днем в пятницу Волгограде будет припекать до +39 градусов, по области — до +41. В выходные жара немного ослабнет, но легче не станет, особенно по ночам.

Согласно прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, жителям Волгограда и области придется пережить несколько «египетских ночей», когда температура поднимается до +22…+25 градусов, что опасно для здоровья даже молодых и крепких людей. Пожилым, малышам и хроникам придется тяжко.

В Волгограде по ночам 5, 6 и 7 июля температура не опустится ниже +23…+25. В пятницу днем припечет до +39 градусов, в выходные будет до +37…+38 в тени. На солнце в эти дни лучше вообще не выходить. Добавят «бани» кратковременный дождь и гроза в субботу и воскресенье.

В Волгоградской области в ближайшие три дня местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночь на 5 июля в большей части региона +20…+25 и лишь местами +15…+20 градусов. Днем солнце нагреет воздух до +32…+37, местами до +41 градуса. В ночь на субботу будет +22…+27, днем — до +35, местами 38-градусная жара. Так же и в воскресенье.

КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ЖАРЫ — СОВЕТЫ МЧС.

Не выходите на улицу в самый солнцепек.

Больше пейте и всегда носите с собой бутылочку воды.

Носите легкую, просторную и лучше светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы.

Дома и на работы выставляйте кондиционеры на 23−25 градусов, не ниже.

Не сидите под сплитом во влажной одежде.

Не пейте очень холодные напитки.