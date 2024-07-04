Волгоградцев ждут «египетские ночи» и до +39 градусов жары днем

В Волгоградской области в ближайшие три дня местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночь на 5 июля в большей части региона +20…+25 и лишь местами +15…+20 градусов. Днем солнце нагреет воздух до +32…+37, местами до +41 градуса. В ночь на субботу будет +22…+27, днем — до +35, местами 38-градусная жара. Так же и в воскресенье.