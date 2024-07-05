В Омской области может подорожать важный продукт

Динамика роста зарплат идет во всех секторах, это перекладывается на продукцию. Также и коммунальные услуги. Постепенно рост будет перекладываться и на стоимость продукции, не только на хлеб, но и на другие продовольственные товары. А господдержка может сдержать рост стоимости«, — пояснил по запросу “СуперОмска” Баринов.