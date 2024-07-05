В Омской области может подорожать важный продукт

«СуперОмск» обратился с вопросом, подорожают ли хлебобулочные изделия, к президенту Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области и генеральному директору ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илье Баринову.
"Цены на хлеб могут подняться. Мука составляет все меньше от стоимости хлеба, основное — это коммунальные платежи, зарплата. Запасы хлеба невозможны. Так что возможно небольшое, не кардинальное, смещение стоимости в рамках инфляции. Если будет какая-то государственная поддержка, то цены на хлеб будут стабильными, вопрос в наличии господдержки.
Динамика роста зарплат идет во всех секторах, это перекладывается на продукцию. Также и коммунальные услуги. Постепенно рост будет перекладываться и на стоимость продукции, не только на хлеб, но и на другие продовольственные товары. А господдержка может сдержать рост стоимости«, — пояснил по запросу “СуперОмска” Баринов.
Напомним, с 1 июля 2024 года, как уже передавал «СуперОмск», подорожали коммунальные услуги. Также сообщалось о нескольких скачках цен на бензин.