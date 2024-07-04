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Минград поддержал снос кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде ради ледовой арены

Кинотеатр не работает с 2021 года.

Источник: Комсомольская правда

Минград поддержал снос кинотеатра «Россия» в Ленинском районе Нижнего Новгорода ради строительства новой ледовой арены. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Напомним, кинотеатр не работает с 2021 года. На его месте собственник хочет построить ледовую арену для фигурного катания и хоккея. Также планируется строительство еще одного здания, функциональная составляющего которого пока не определена. Такое предложение было направлено правительству Нижегородской области.

— Такой вариант использования общественного пространства был воспринят в целом положительно. В процессе обсуждения был выдвинут ряд замечаний и предложений, собственнику дано время на их анализ, — отмечают представители регионального минграда.

В министерстве также добавили, что окончательное решение о строительстве ледовой арены будет принято после того, как собственник предоставит более проработанный вариант мастер-плана.