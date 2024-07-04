Минград поддержал снос кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде ради ледовой арены

Напомним, кинотеатр не работает с 2021 года. На его месте собственник хочет построить ледовую арену для фигурного катания и хоккея. Также планируется строительство еще одного здания, функциональная составляющего которого пока не определена. Такое предложение было направлено правительству Нижегородской области.