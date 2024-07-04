Прыжки через костер, цветок папоротника и гадания: какие традиции Ивана Купалы дошли до наших дней

Верят в разных регионах России и в то, что ночь на Купалу — самое время для поисков кладов. И если сейчас можно встретить рассказы о простых кладоискателях, то раньше наши предки и вовсе считали, что в это время разбойники встают из могил, чтобы защитить свои сокровища и испытать путника.