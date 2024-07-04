Прыжки через костер, цветок папоротника и гадания: какие традиции Ивана Купалы дошли до наших дней

Иван Купала, он же Иван-Цветник, Иван-Травник и Ярилин день — самый популярный у восточных славян после Масленицы языческий праздник в наши дни. Древний и архаичный, несмотря на заметные трансформации, он все еще отмечается русскими, украинцами и белорусами 6−7 июля. Фольклорист, научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелковский хутор» Максим Олюнин рассказал «Вечерней Москве» о дошедших до нас традициях Ивана Купалы.
— Отметим сразу — праздник этот и впрямь очень древний и несет немало черт архаичного чествования солнца и ветра, огня и воды. Но! В реальной русской этнографии глубинная архаика давно погребена под множеством новых слоев. И большая часть обрядов сдвинулась на иные дни, — пояснил фольклорист.
А вот само название праздника вызывало горячие споры среди ученых. Согласно самой популярной версии, «Купала» — своеобразно народное искажение имени Иоанна Крестителя, к дню которого пришедшее на Русь христианство и приурочило народное празднование летнего солнцестояния.
Однако одно время бытовало ошибочное мнение о существовании некоего бога Купалы. Такой персонаж появился в черниговской Густынской летописи. Но виной всему ошибка летописца, который знал о самом празднике и его названии, но не сопоставил Ивана Купалу с Иоанном Крестителем, посчитав его за очередное языческое божество.
— Собственно, та Купала, которую мы привыкли видеть в славянском фэнтези или в реконструкциях ученых и язычников, куда лучше сохранилась на Украине, в Беларуси. Почти нет у русских высоких костров и плывущих венков, катящихся с гор колес, танцующих русалок и живого огня, добываемого трением, — рассказал Олюнин.
Тем не менее, подчеркивает фольклорист, следует помнить, что все это было распространено и на территории современной России. Но что же из обрядов сохранилось у нас? Одна из самых узнаваемых тем Купалы — клады и волшебные травы.
— В России Иванов день — это в первую очередь день кладов и трав, разбойников и колдунов. Если представление о купальской зелени у нас почти повсеместно перенеслось на зелень троицкую, — отметил фольклорист, — то вера в то, что купальские травы и цветы — особенно целебны в умелых руках, сохранилась.
До сих пор наши соотечественники и соотечественницы верят, что на Купалу некоторые травы набираются самой настоящей колдовской силой, а звезды помечают их, чтобы было легче найти. Считалось также, а кое-где считается и до сих пор, что колдовские травы на Ивана Купала сами нашептывают о своих свойствах.
Народный календарь. Чего нельзя делать в ночь на Ивана Купалу, 7 июля.
Верят в разных регионах России и в то, что ночь на Купалу — самое время для поисков кладов. И если сейчас можно встретить рассказы о простых кладоискателях, то раньше наши предки и вовсе считали, что в это время разбойники встают из могил, чтобы защитить свои сокровища и испытать путника.
Один из самых узнаваемых символов Ивана Купалы — волшебный цветок папоротника, он же карпатская червона рута. О поисках заветного цветка в колдовскую ночь писал Гоголь, его изображали художники, о нем пели песни. Однако так ли стремились наши предки к поискам цветка папоротника?
— Как бы ни хотелось современным любителям и любительницам древних тайн великих предков самим сорвать этот волшебный цветок, собственно, крестьяне далеко не всегда одобряли такой поиск, — рассказал Олюнин.
По словам собеседника «ВМ», даже сейчас фольклористы в своих экспедициях собирают рассказы об опасности папоротника на Купалу. Так, в Нижегородской области деревенские женщины, собирающие в эту ночь волшебные и целебные травы, намеренно обходят папоротник стороной, хотя в любой другой день могу сорвать и его. Верят, что колдовская трава в такую ночь смертельно опасна.
Получается так, что теперь следы одного из древнейших праздников восточных славян поделил свое наследие между тремя основными народами: русскими, украинцами и белорусами. Последние два вобрали в себя эстетику яркий купальных костров, гаданий на венках, мистики и легенд о брате и сестре, превращенных в цветы.
— Если вам хочется чего-то локального, сугубо русского — попробуйте вкус камерного Иванова дня с поиском трав и быличками о разбойниках, — рассказал фольклорист.
И, конечно, всегда можно отправиться в ночь на Купалу на поиски кладов, лучше всего — с целой археологической экспедицией, подытожил собеседник «ВМ».