Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Семь улиц остались без света в Карасунском округе.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ПЧ-201” и 13 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Снесарева, Невкипелова, Автолюбителей. Временно обесточены улицы Гидростроителей, Игнатова, Трудовой Славы и Благоева.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Напомним, ранее без света остались 17 улиц в Западном округе Краснодара. Аварию уже устранили.