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Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре

В Карасунском округе Краснодара семь улиц остались без света из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Семь улиц остались без света в Карасунском округе.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ПЧ-201” и 13 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Снесарева, Невкипелова, Автолюбителей. Временно обесточены улицы Гидростроителей, Игнатова, Трудовой Славы и Благоева.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Напомним, ранее без света остались 17 улиц в Западном округе Краснодара. Аварию уже устранили.

ЖКХ