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Шоу «Поющие мосты» отметит День семьи, любви и верности

Над Невой прозвучит праздничный треклист.

День семьи, любви и верности отметят в России 8 июля. Организаторы шоу «Поющие мосты» подготовили к празднику специальную программу. Об этом на своих страницах рассказало издание «Петербургский дневник».

Услышать треклист, составленный ко Дню семьи, любви и верности, можно будет в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля. Над Невой прозвучат сочинения отечественных композиторов. Среди музыкальных произведений — увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила», «Вальс-шутка» Дмитрия Шостаковича и вальс Андрея Петрова из ленты «Берегись автомобиля». Откроет представление «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.

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