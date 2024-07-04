Шоу «Поющие мосты» отметит День семьи, любви и верности

Услышать треклист, составленный ко Дню семьи, любви и верности, можно будет в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля. Над Невой прозвучат сочинения отечественных композиторов. Среди музыкальных произведений — увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила», «Вальс-шутка» Дмитрия Шостаковича и вальс Андрея Петрова из ленты «Берегись автомобиля». Откроет представление «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.