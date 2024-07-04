«Беспилотный» советский МиГ-23 упал на деревенский дом в Бельгии 35 лет назад

Когда F-15 приблизились к неопознанной цели, Мартин и Мерфи поняли, что если их кто и разыгрывает, то точно не сослуживцы. Они увидели советский МиГ-23, с которым все было нормально, кроме отсутствия фонаря кабины и летчика в ней. Капитаны доложили на землю, что в самолете-нарушителе никого нет, им ответили «повторите». Повторять пришлось дюжину раз, прежде чем в штабе вышли из праздничного режима и начали думать, что делать.