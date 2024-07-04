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Оперный театр построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Здание находится на этапе разработки концепции.

Источник: Комсомольская правда

Оперный театр построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Участок под его строительство уже согласован. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оперный театр будет расположен между набережной Гребного канала и Нижневолжской набережной. Концепцией оперного театра занимается архитектурное бюро «СПИЧ», заказчиком выступает АНО «Центр 800».

— О бюджете проекта и сроках его реализации говорить преждевременно, поскольку здание находится на этапе разработки концепции, — подчеркивают в региональном правительстве.

Напомним, на Гребном канале началось строительство пятизвездочной гостиницы и термального комплекса с бассейнами.

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