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Последние новости к вечеру 4 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 4 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 4 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 июля 2024 года.

Путин назвал возможную основу переговоров по Украине

Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности могут стать основой для возобновления диалога с Украиной. По его словам, Россия готова к переговорам, от которых отказалась Украина по указке из Лондона и Вашингтона.

Зеленский ответил на вопрос о «немецком сценарии» для Украины

Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО без утраченных территорий должен решать народ. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Киев и Запад не признают, считая их оккупированными. Москва готова защищать эти регионы.

СМИ: посол России в США Антонов вернется в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, скоро вернется на родину, намекая на это в телеграмме по случаю 30-летия ПИР-Центра. Антонов возглавляет дипмиссию в Вашингтоне с 2017 года.

Госдума приняла закон об изменениях бюджета России

Госдума приняла поправки в бюджет на 2024 год: дополнительные средства на поддержку семей, выплаты классному руководству, пенсионную индексацию. Выделены деньги на образовательные организации в СНГ. Поддержка многодетных и учителей также увеличена. 47,8 млрд пойдут на выплаты многодетным семьям по ипотеке, 66,2 млрд — на программу «Семейная ипотека» в регионах.

Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Российские пранкеры получили награды в Кремле. Награждение прошло 3 июля. Вован и Лексус известны розыгрышами с иностранными политиками, в том числе Джеромом Пауэллом, Кириллом Тимошенко и Кристин Лагард.