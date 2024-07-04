Когда откроют пляжи Феодосии

«Уважаемые жители и гости Феодосии! Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Васильевич Мизин, при существующем прогреве моря и ожидаемом усилении ветра высока вероятность распространения пятна слива сточных вод, произошедшего из-за аварии на коллекторе.
Сотрудниками «Воды Крыма» предпринимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Ситуация находится на контроле. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.
И призвал отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и исключить купание в море.
О закрытии пляжей в Феодосии стало известно в четверг утром.
Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.