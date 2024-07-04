Когда откроют пляжи Феодосии

Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.