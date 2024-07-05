Мэр Красноярска Владислав Логинов проверил ход ремонта в школе № 45

«Школа № 45 — это достаточно показательный объект. Здесь были сложности с аварийностью подвала, и решения по устранению этой проблемы мы приняли своевременно. Важно, что здесь активный диалог выстроен между руководством школы и сообществом родителей. Они вместе контролируют работы, привлекают проектировщиков, принимают совместные решения по внутренней отделке, оформлению помещений и прилегающей территории», — прокомментировал Владислав Логинов.