Мэр Красноярска Владислав Логинов проверил ход ремонта в школе № 45

Мэр Красноярска Владислав Логинов провёл выездной штаб по капремонту школ города. Об этом сообщили в мэрии.
Выездной штаб состоялся в школе № 45. Участие приняли подрядчики, представители сферы образования, родители учеников.
В школе № 45 демонтируют старые конструкции. Их полностью заменят. Завершат работы в 2025 году. Особое внимание уделено благоустройству двора школы.
«Школа находится в центре Пашенного, и жители любят здесь проводить время, гулять. Поэтому предусматриваем на территории специальные локации для отдыха, место под летний кинотеатр, для уроков на улице, игровые зоны, площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Обязательно при ремонте фасада сохраним мурал, которым очень дорожим», — рассказала директор школы № 45 Юлия Каменская.
«Школа № 45 — это достаточно показательный объект. Здесь были сложности с аварийностью подвала, и решения по устранению этой проблемы мы приняли своевременно. Важно, что здесь активный диалог выстроен между руководством школы и сообществом родителей. Они вместе контролируют работы, привлекают проектировщиков, принимают совместные решения по внутренней отделке, оформлению помещений и прилегающей территории», — прокомментировал Владислав Логинов.
Всего в этом году комплексный ремонт проводят в пяти школах — №№ 45, 42, 53, 82, 19, лицей № 2.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске модернизируют 44 спортивные площадки.