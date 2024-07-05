Бывший омбудсмен Пермского края проводит авторские экскурсии

Напомним, Павел Миков занимал пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с 2017 по 2022 годы. После этого он год отработал в пермском колледже «ОНИКС», где занимал должность директора. Затем он трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36».