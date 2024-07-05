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Бывший омбудсмен Пермского края проводит авторские экскурсии

Павел Миков заканчивает курсы профессиональной переподготовки по специальности «Экскурсовод».

Источник: Соцсети

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прошел обучение в Томском госуниверситете. Он заканчивает курсы профессиональной переподготовки по специальности «Экскурсовод (гид)».

На своей странице в соцсети ВКонтакте Павел Миков рассказал, что 1 июля состоялась защита итоговой аттестационной работы в Томском государственном университете. «Получил две отметки “Отлично” за разработанную авторскую экскурсию и за ее апробацию для жителей и гостей Перми», — написал экс-омбудсмен.

Напомним, Павел Миков занимал пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с 2017 по 2022 годы. После этого он год отработал в пермском колледже «ОНИКС», где занимал должность директора. Затем он трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36».

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