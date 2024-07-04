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Реки ржавчины: в Гурьевске из крана течёт коричневая вода

«Водоканал» проведёт проверку.

Источник: Reuters

В Гурьевске из крана течёт ржавая вода. Местные жители пожаловались на это в соцсетях.

В областном «Водоканале» «Клопс» ответили, что направят специалистов с проверкой. Там также объяснили, что поставляют холодную воду до дома, а за её качество внутри, как и за содержание внутридомовых коммуникаций, отвечают сами собственники или выбранная ими управляющая компания.

«Сообщить о плохом качестве воды или аварии можно по телефону горячей линии областного “Водоканала” круглосуточно: (8 40−12) 555−151, добавочный 1», — посоветовали в «Водоканале».

«Водоканал» посоветовал проверить трубы в домах гурьевчанам, которые жалуются на ржавую воду.

ЖКХ