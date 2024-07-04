«Профессия с нулевой гарантией»: актер Владимир Машков провел встречу в Казани

«Наши студенты учатся пять лет и получают диплом о высшем образовании. После окончания театральных училищ многих выпускников не берут в академические театры, потому что нет высшего образования. Артисты вроде уже готовые, и вообще у артиста нет окончательной точки в обучении», — подчеркнул он.