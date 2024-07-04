День города в Калининграде 2024: программа мероприятий

День города-2024 в Калининграде в этом году проходит 6 и 7 июля. Пешеходной зоны на проспекте Мира вновь не будет. Празднование организуют сразу на нескольких площадках, главными среди которых станут набережные Верхнего и Летнего озер и Центральный парк.