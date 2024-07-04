День города в Калининграде 2024: программа мероприятий

День города-2024 в Калининграде в этом году проходит 6 и 7 июля. Пешеходной зоны на проспекте Мира вновь не будет. Празднование организуют сразу на нескольких площадках, главными среди которых станут набережные Верхнего и Летнего озер и Центральный парк.
СУББОТА, 6 ИЮЛЯ 2024.
Парк Центральный.
11:00 — 12.00. Церемония чествования ветеранов восстановления города и праздничный концерт.
Верхнее Озеро:
Программа начнется в 10:30 легкоатлетическим пробегом «Балтийская миля». Гуляния на набережной продлятся до 21:00. За это время здесь пройдет парусная регата юных яхтсменов, открытые тренировки, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности. Будут работать фотозоны, профессиональные шаржисты, площадка по книгообмену, пройдут лектории, мастер-классы для детей, аквагрим, подвижные игры, танцы, викторины, поделки.
Из необычного можно отметить площадку свадебных обрядов (с 13 до 14 часов) и турнир силачей с участием атлетов из Калининграда, Мурманска и Сыктывкара (с 12.00 до 14.00).
В 17.00 состоится чествование калининградских семей и начнется вечерний концерт. На сцене выступят артисты театра эстрады «Дома искусств», ансамбль «Росичи» и гости праздника — певица и композитор Елена Василек (начало выступления ориентировочно в 18.00) и заслуженный артист России Юлиан (ориентировочно в 20.00).
Летнее озеро.
Здесь всех ждут с 11.00. Пройдут открытые тренировки, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности, в том числе — на воде. Также в программе — семейный марафон «Зумба», рэп-баттлы, анимационная программа «Три кота», семейные площадки, соревнования по сбору спилс-карт, театральная постановка «СтудАрт» и мастер-класс по театральному искусству.
В 17.00 начнется чествование калининградских семей, перетекающее в концерт. Интересно, что артисты на Летнем и Верхнем озерах выступят одни и те же, но в разное время. Юлиан ориентировочно начнет петь в 18.00, Елена Василек — в 20.00.
Сквер 70-летия Калининградской области.
20.40 −23.00. Графическое шоу с элементами видеопроекции на светомузыкальном фонтане.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ.
Парк Центральный.
Ровно в 12.00 стартуют мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и интерактивно-познавательные программы, откроются тематические площадки и активности для всей семьи, открытые тренировки.
С 14.20 до 15.00 пройдут выступления детских творческих коллективов. Затем на сцене появятся заслуженная артистка России Марина Девятова и народный артист Владимир Девятов.
В 16.00 состоится чествование калининградских семей. После — выступление ансамбля «Самоцветы» (Москва).
С 17.00 до 17.30 на главной сцене будет проходить церемония присвоения звания «Почетный гражданин Калининграда» и вручение ежегодной премии «Вдохновение».
В 17.30 концертную программу возобновит вокальная группа «Viva» (Москва). В 18.30 выступит Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», в 19.30 эстафету подхватят артисты театра эстрады «Дома искусств».
Завершит праздник Заслуженная артистка России Зара, которая будет радовать публику с 20.00 до 21.00.