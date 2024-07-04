В Анапе расселяют постояльцев из отеля-самостроя La Costa

По данным властей, отель возведен с нарушениями градостроительных и противопожарных норм, но собственник продолжает его эксплуатацию и сдает номера туристам. На этой неделе владельцу вручили уведомление, что отель отключат от коммуникаций, сообщили о необходимости расселить постояльцев. Однако требования властей были проигнорированы. Накануне служба судебных приставов провела отключение, но ночью собственник незаконно подсоединил объект к водо- и энергоснабжению.