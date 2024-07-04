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В Анапе расселяют постояльцев из отеля-самостроя La Costa

В Анапе расселяют постояльцев отеля La Costa на Джеметинском проезде, который в 2021 году решением Арбитражного суда Кубани был признан самовольным строением, создающим угрозу жизни и здоровью людей. Об этом сообщили в мэрии курорта. На место прибыли вице-мэры Иван Мерзлый и Олеся Ляшенко.

По данным властей, отель возведен с нарушениями градостроительных и противопожарных норм, но собственник продолжает его эксплуатацию и сдает номера туристам. На этой неделе владельцу вручили уведомление, что отель отключат от коммуникаций, сообщили о необходимости расселить постояльцев. Однако требования властей были проигнорированы. Накануне служба судебных приставов провела отключение, но ночью собственник незаконно подсоединил объект к водо- и энергоснабжению.

По поручению мэра Анапы Василия Швеца специалисты управления курортов и туризма мэрии предложили постояльцам La Costa расселение в гостиницы с аналогичной ценовой политикой и категорией.

«В настоящее время есть более 20 подобных объектов гостиничного типа, подлежащих сносу, по каждому ведется работа», — отметил Иван Мерзлый.

Власти Анапы напоминают отдыхающим, что, прежде чем бронировать номера в гостиницах, необходимо убедиться, не состоит ли средство размещения в списке самостроев:

с. Сукко, ул. Центральная, 19 — «Мечта».

г. Анапа, ул. Новороссийская/Астраханская, 100/23 — гостевой дом Mansarda.

г. Анапа, ул. Таманская, 64 — гостевой дом Sea Near.

с. Сукко, пр. Можжевеловой, 15 — отель «Райс».

с. Сукко, ул. 1-й Проезд, 5 — гостевой дом «Натела».

с. Сукко, ул. Кооперативная, д. 6 — гостиница «Калифорния».

с. Сукко, ул. Центральная, 17 — гостиница «Мечта».

с. Витязево, ул. Горького, 73 — гостевой дом «На Горького 73».

с. Витязево, ул. Уютная, 24 — гостевой дом «Стефания».

г. Анапа, пр. Джеметинский, 6б — отель La Costa.

с. Витязево, ул. Солнечная, 32 — гостевой дом «Солнечный».

г. Анапа, ул. Ростовская, д. 18 — гостевой дом «КВН».

с. Сукко, ул. Кооперативная д. 11 — гостевой дом «Эдван».

ст. Благовещенская — база отдыха «Ставрополье».

г. Анапа, ул. Трудящихся, 13 — гостевой дом «на Трудящихся, 13».

г. Анапа, ул. Набережная — отель «Магдалена».

с. Витязево, ул. Святого Георгия, 20 — гостевой дом «Глориэс».

с. Сукко, ул. Утришская, д. 22 — отель «Старый хутор».

г. Анапа, ул. Скифская, д. 4-е — отель «Комфорт».

г. Анапа, ул. Самбурова, 82 — гостевой дом «На Самбурова, 82».

с. Витязево, ул. Красноармейская, 57 — гостевой дом «Сапфир».