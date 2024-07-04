В Анапе расселяют постояльцев из отеля-самостроя La Costa

По данным властей, отель возведен с нарушениями градостроительных и противопожарных норм, но собственник продолжает его эксплуатацию и сдает номера туристам. На этой неделе владельцу вручили уведомление, что отель отключат от коммуникаций, сообщили о необходимости расселить постояльцев. Однако требования властей были проигнорированы. Накануне служба судебных приставов провела отключение, но ночью собственник незаконно подсоединил объект к водо- и энергоснабжению.
По поручению мэра Анапы Василия Швеца специалисты управления курортов и туризма мэрии предложили постояльцам La Costa расселение в гостиницы с аналогичной ценовой политикой и категорией.
«В настоящее время есть более 20 подобных объектов гостиничного типа, подлежащих сносу, по каждому ведется работа», — отметил Иван Мерзлый.
Власти Анапы напоминают отдыхающим, что, прежде чем бронировать номера в гостиницах, необходимо убедиться, не состоит ли средство размещения в списке самостроев:
с. Сукко, ул. Центральная, 19 — «Мечта».
г. Анапа, ул. Новороссийская/Астраханская, 100/23 — гостевой дом Mansarda.
г. Анапа, ул. Таманская, 64 — гостевой дом Sea Near.
с. Сукко, пр. Можжевеловой, 15 — отель «Райс».
с. Сукко, ул. 1-й Проезд, 5 — гостевой дом «Натела».
с. Сукко, ул. Кооперативная, д. 6 — гостиница «Калифорния».
с. Сукко, ул. Центральная, 17 — гостиница «Мечта».
с. Витязево, ул. Горького, 73 — гостевой дом «На Горького 73».
с. Витязево, ул. Уютная, 24 — гостевой дом «Стефания».
г. Анапа, пр. Джеметинский, 6б — отель La Costa.
с. Витязево, ул. Солнечная, 32 — гостевой дом «Солнечный».
г. Анапа, ул. Ростовская, д. 18 — гостевой дом «КВН».
с. Сукко, ул. Кооперативная д. 11 — гостевой дом «Эдван».
ст. Благовещенская — база отдыха «Ставрополье».
г. Анапа, ул. Трудящихся, 13 — гостевой дом «на Трудящихся, 13».
г. Анапа, ул. Набережная — отель «Магдалена».
с. Витязево, ул. Святого Георгия, 20 — гостевой дом «Глориэс».
с. Сукко, ул. Утришская, д. 22 — отель «Старый хутор».
г. Анапа, ул. Скифская, д. 4-е — отель «Комфорт».
г. Анапа, ул. Самбурова, 82 — гостевой дом «На Самбурова, 82».
с. Витязево, ул. Красноармейская, 57 — гостевой дом «Сапфир».