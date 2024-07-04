Кто такой «живой Нострадамус» Саломе и какие страшные предсказания он сделал на 2024 год

Бразильского экстрасенса Атоса Саломе считают «живым Нострадамусом», который предвидел множество тяжелых событий в судьбе человечества. Он уверяет, что дар провидца у него открылся в 12 лет, а сейчас, когда ему исполнилось 37 лет, его способности развились настолько, что он может предсказать геополитические события.