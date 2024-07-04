Кто такой «живой Нострадамус» Саломе и какие страшные предсказания он сделал на 2024 год

Парапсихолог и экстрасенс из Бразилии Атос Саломе предсказал ухудшение ситуации в мире и не исключил возможность начала третьей мировой войны. Насколько правдиво пророчество и какие еще события предвидел экстрасенс, выясняла «Вечерняя Москва».
Бразильского экстрасенса Атоса Саломе считают «живым Нострадамусом», который предвидел множество тяжелых событий в судьбе человечества. Он уверяет, что дар провидца у него открылся в 12 лет, а сейчас, когда ему исполнилось 37 лет, его способности развились настолько, что он может предсказать геополитические события.
В свое время он предсказал пандемию коронавируса, смерть английской королевы Елизаветы II, покупку Илоном Маском социальной сети Twitter (ныне «X» — прим. «ВМ») и итоги ЧМ по футболу 2022 года.
Также экстрасенс предупреждал короля Великобритании Карла III о том, что его ждут серьезные проблемы со здоровьем, и призывал его «удвоить заботу о себе», однако тот не прислушался. Позднее, как известно, у Карла III обнаружили рак.
Саломе предвидел, что инцидент в Южно-Китайском море может спровоцировать глобальный кризис. На Ближнем Востоке и в Африке Саломе обещал столкновения, которые произойдут на фоне споров и конкуренции за доступ к ценным природным ресурсам.
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По мнению экстрасенса, 2024 год полностью оправдает свое звание «високосный». Он рассказал, что миру грозит серия природных катастроф. Самые разрушительные обрушатся на США, Ближний Восток и Африку.
Также он предсказал, что в мире произойдет глобальный конфликт. Причем спровоцирует его новая угроза, а не существующие сейчас проблемы. По словам Саломе, США должны готовиться к военному вторжению. Угроза исходит из Южно-Китайского моря.
— США предадут, и будет вторжение, они планируют атаку, и она будет хуже, чем удар Усамы бен Ладена 11 сентября 2001 года, — написал экстрасенс.
Он добавил, что в основе агрессии будут два человека:
— Худшее еще впереди. Великие лидеры, приверженцы оккультизма, стараются достичь хирургической точности и выбрать точный момент для атак и крупных событий. Их стратегии тщательно рассчитаны на основе 13-месячного лунного календаря, гарантирующего, что каждый ход делается в идеальный момент для максимального эффекта… За новым событием стоят два великих лидера. Так что предупреждение о третьей мировой войне дано!
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Кроме того, согласно предсказаниям провидца, в мире в 2024 году возникнет новая пандемия. Смертоносный вирус «выйдет из льдов Антарктиды» и охватит мир. Он заберет множество жизней и получит название «самый страшный жнец в истории». Человечество потратит безграничное количество сил на противостояние новому вирусу, заверил экстрасенс.
Также он сообщил, что этот год станет очень важным для исследования космоса. Разгорится новая космическая гонка после того, как будет открыт «астероид, богатый ценными материалами», считает Саломе. Еще он заявил, что сеть телескопов поймает странный сигнал, который при верной расшифровке поможет человечеству наладить контакт с внеземными цивилизациями.
По словам провидца, ученые научат общаться с умершими Искусственный интеллект (ИИ), и разработка технологий стартует именно с этого года. Помимо этого, он предупредил об опасности рожденных с помощью ИИ детей. При этом бразилец назвал рождение детей с использованием ИИ поворотным моментом в эволюции человека.
Однако Саломе в конце подчеркнул, что ни одно его предсказание не является уже решенной истиной.
— Все еще можно изменить, это — только предупреждения, — заключил экстрасенс.