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В Центральном районе Петербурга благоустроят три сквера

Деревья сохранят.

В ближайшем будущем в центре Санкт-Петербурга благоустроят три сквера. Два существующих приведут в порядок, а один создадут с нуля. Информация об этом появилась в издании «Петербургский дневник».

В планах благоустройство сквера на углу Тверской и Кавалергардской улиц. Там появится больше деревьев, дорожки, скамейки и новые декоративные растения.

В сквере около дома № 55 на Кирочной улице замостят дорожки, установят скамейки, а также проведут дополнительное озеленение.

Новая зелёная зона появится на месте пересечения Кирочной и Новгородской улиц. В будущем здесь намерены построить вестибюль станции метрополитена, а пока сделают сквер.