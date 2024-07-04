В Центральном районе Петербурга благоустроят три сквера

В ближайшем будущем в центре Санкт-Петербурга благоустроят три сквера. Два существующих приведут в порядок, а один создадут с нуля. Информация об этом появилась в издании «Петербургский дневник».
В планах благоустройство сквера на углу Тверской и Кавалергардской улиц. Там появится больше деревьев, дорожки, скамейки и новые декоративные растения.
В сквере около дома № 55 на Кирочной улице замостят дорожки, установят скамейки, а также проведут дополнительное озеленение.
Новая зелёная зона появится на месте пересечения Кирочной и Новгородской улиц. В будущем здесь намерены построить вестибюль станции метрополитена, а пока сделают сквер.