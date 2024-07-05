На Омскую область передали удивительную погоду

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, с понедельника, 8 июля 2024 года, включительно по пятницу, 12 июля 2024 года, дневная температура в Омске и области будет держаться на уровне +24…+25 градусов, что, по мнению автора, весьма комфортно.