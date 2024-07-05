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На Омскую область передали удивительную погоду

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком»*, с понедельника, 8 июля 2024 года, в Омской области установится настоящая летняя погода.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, с понедельника, 8 июля 2024 года, включительно по пятницу, 12 июля 2024 года, дневная температура в Омске и области будет держаться на уровне +24…+25 градусов, что, по мнению автора, весьма комфортно.

Что делает прогноз еще более удивительным, так это то, что, по данным сервиса «Вентускай.ком», осадки за указанный период в Омске и области практически маловероятны.

Небольшой дождь местами прогнозируется в Омской области в среду, 10 июля 2024 года. В пятницу, 12 июля 2024 года, местами в Омской области ожидается гроза.

В субботу, 13 июля 2024 года, дневная температура в Омской области подскочит до +27 градусов Цельсия, местами прогнозируются дожди и грозы.

С 14 июля 2024 года в Омске и области ожидается мощное и резкое похолодание.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.