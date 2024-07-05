На Омскую область передали удивительную погоду

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, с понедельника, 8 июля 2024 года, включительно по пятницу, 12 июля 2024 года, дневная температура в Омске и области будет держаться на уровне +24…+25 градусов, что, по мнению автора, весьма комфортно.
Что делает прогноз еще более удивительным, так это то, что, по данным сервиса «Вентускай.ком», осадки за указанный период в Омске и области практически маловероятны.
Небольшой дождь местами прогнозируется в Омской области в среду, 10 июля 2024 года. В пятницу, 12 июля 2024 года, местами в Омской области ожидается гроза.
В субботу, 13 июля 2024 года, дневная температура в Омской области подскочит до +27 градусов Цельсия, местами прогнозируются дожди и грозы.
С 14 июля 2024 года в Омске и области ожидается мощное и резкое похолодание.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.