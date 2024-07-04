В Волгограде суд закрыл ДК имени Гагарина по требованию МЧС

В Волгограде по решению суда должны на неопределенный срок закрыть ДК имени Гагарина. Старейшее учреждение культуры Краснооктябрьского района не соответствует требованиям пожарной безопасности.
Волгоградский областной суд оставил в силе решение Краснооктябрьского райсуда о закрытии дома культуры и обязал МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина» устранить нарушения. Решение вступило в законную силу 4 июля.
— В адрес ответчика были вынесены многочисленные предписания об устранении нарушений, однако до момента обращения в суд каких-либо мер к их устранению предпринято не было. Заключением судебной экспертизы подтверждено, что данные нарушения являются существенными, несущими угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Здание с массовым пребыванием людей создает угрозу для посетителей. Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Здание ДК Гагарина построили в Сталинграде в 1936 году. После ожесточенных боев, которые шли вокруг, его восстановили в 1946 году. После была реконструкция в 1965-м. С 1997 года дом культуры признали объектом культурного наследия — памятником архитектуры регионального значения. Со стороны парка фасад обновили, а вот с улицы Пельше и внутри видна разруха.
В конце августа 2023 года сотрудники МЧС провели в ДК проверку. Вердикт: здание с массовым пребыванием людей создает угрозу для безопасности жизни или здоровья при возможном возникновении пожара. Ни датчиков задымления, ни системы оповещения внутри нет. У местных властей было время исправить ситуацию. Но пока этого не сделали. До момента устранения нарушений эксплуатировать здание ДК Гагарина запрещено.