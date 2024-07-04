В Волгограде суд закрыл ДК имени Гагарина по требованию МЧС

Здание ДК Гагарина построили в Сталинграде в 1936 году. После ожесточенных боев, которые шли вокруг, его восстановили в 1946 году. После была реконструкция в 1965-м. С 1997 года дом культуры признали объектом культурного наследия — памятником архитектуры регионального значения. Со стороны парка фасад обновили, а вот с улицы Пельше и внутри видна разруха.