Парапсихолог и экстрасенс из Бразилии Атос Саломе предсказал ухудшение ситуации в мире и не исключил возможность начала третьей мировой войны. «Вечерняя Москва» обсудила с экстрасенсом Дарьей Мироновой, существует ли вероятность, что это предсказание сбудется.
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По словам экстрасенса, человечество сегодня действительно находится на стадии приближения к третьей мировой войне.
— Сейчас все зависит от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Спасение мира во всех предсказаниях Нострадамуса и Ванги приходит исключительно из России. Великий спаситель мира с именем на букву «В» должен предотвратить третью мировую. Именно буква «В» в этом предсказании является ключевой, она предполагает имя «Владимир». В ближайшее время мир подойдет к критической точке, после чего мессия из России должен спасти мир от мирового столкновения, — пояснила Миронова.
Она отметила, что пока человечество не подошло к опасной точке, это только предстоит пережить жителям планеты Земля.
— Пока ситуация в мире близится к третьей мировой. Но это не означает реальное начало столкновения стран. Ситуация выровняется именно из-за того, что придет спаситель мира из России. Все предсказания и знаки указывают именно на это, — заверила Миронова.
Экстрасенс подчеркнула, что предсказывать мировые события возможно, но при этом важно учитывать статистику точности предсказаний: они не могут быть на 100 процентов достоверными, всегда существует погрешность, которая зависит от человеческих действий и решений.