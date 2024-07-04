— Сейчас все зависит от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Спасение мира во всех предсказаниях Нострадамуса и Ванги приходит исключительно из России. Великий спаситель мира с именем на букву «В» должен предотвратить третью мировую. Именно буква «В» в этом предсказании является ключевой, она предполагает имя «Владимир». В ближайшее время мир подойдет к критической точке, после чего мессия из России должен спасти мир от мирового столкновения, — пояснила Миронова.