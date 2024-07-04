Чехия будет принимать россиян только с биометрическими паспортами

В октябре 2014 года на военных складах во Врбетице произошла серия взрывов. В результате погибли два человека. В апреле 2021-го Андрей Бабиш, который занимал пост премьер-министра Чехии, сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к произошедшему. Тогда же Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем еще нескольких десятков сотрудников посольства.