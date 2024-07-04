5 июля 1946 года во Франции родился купальник-бикини

Появление бикини стало результатом сразу двух тенденций: экономии материалов, начавшейся еще во время войны, и моды на загар. Двусоставные купальные костюмы появились еще в 30-е годы XX века, а в 1942 году в США было выпущено постановление, которое ограничивало использование натуральных материалов в одежде и напрямую указывало уменьшить на 10% объем ткани, используемой для купальных костюмов. В то же время распространялась мода на загар, введенная Коко Шанель в те же 1930-е. Это и подстегнуло фантазию Реара.