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«Прямо в море?»: шикарная новинка в центре Владивостока восхитила народ

«Еще и детей не пускают», — реагируют жители Приморья в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Новое место отдыха открылось для всех желающих в самом центре Владивостока. Теперь жители и гости города могут прийти искупаться в большом бассейне на Юбилейном пляже.

Поплавать и полюбоваться морем в бассейне под открытым небом горожане могут за 1000−2000 рублей. Однако на вход действует возрастное ограничение. Попасть в бассейн нельзя с детьми младше 14 лет. Фото нового места отдыха показал Telegram-канал «newsvlru» (18+).

Жители города пишут в соцсетях:

«Прямо в море?»;

«Еще и детей не пускают»;

«А вода соленая или пресная?».