«Прямо в море?»: шикарная новинка в центре Владивостока восхитила народ

Новое место отдыха открылось для всех желающих в самом центре Владивостока. Теперь жители и гости города могут прийти искупаться в большом бассейне на Юбилейном пляже.
Поплавать и полюбоваться морем в бассейне под открытым небом горожане могут за 1000−2000 рублей. Однако на вход действует возрастное ограничение. Попасть в бассейн нельзя с детьми младше 14 лет. Фото нового места отдыха показал Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Жители города пишут в соцсетях:
«Прямо в море?»;
«Еще и детей не пускают»;
«А вода соленая или пресная?».