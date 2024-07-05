«Прямо в море?»: шикарная новинка в центре Владивостока восхитила народ

Поплавать и полюбоваться морем в бассейне под открытым небом горожане могут за 1000−2000 рублей. Однако на вход действует возрастное ограничение. Попасть в бассейн нельзя с детьми младше 14 лет. Фото нового места отдыха показал Telegram-канал «newsvlru» (18+).