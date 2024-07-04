Между Волгоградом и Таганрогом запустят речные «Метеоры» на подводных крыльях

Суда «Метеор» рассчитаны на речные экспресс-перевозки дальностью до 600 км, наибольшую популярность получили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Скоростные мини-теплоходы сочетают в себе комфорт и безопасность, а модель «Метеор-120Р», которую обещают запустить между Таганрогом и Волгоградом, — это наиболее современная модель судна с кондиционером, мультимедийной системой и зоной бара на борту. Такие «Метеоры» выпускают в Нижнем Новгороде.