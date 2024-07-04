Между Волгоградом и Таганрогом запустят речные «Метеоры» на подводных крыльях

На официальном портале правительства Ростовской области опубликовали отчет о ходе исполнения поручений по итогам экспертной губернаторской площадки «Транспорт: проблемы и пути их решения». В числе поручений — возобновление на территории Ростовской области обслуживания населения внутренним водным транспортом.
В конце прошлого года для этой цели были приобретены два судна на подводных крыльях «Валдай-45Р», которые уже перевезли свыше 5 тыс. пассажиров.
В текущем году соответствующая работа будет продолжена. Теперь планируется приобретение судна на подводных крыльях «Метеор-120Р», которое станет курсировать по маршруту Таганрог — Ростов-на-Дону — ст. Романовская — Волгоград.
Суда «Метеор» рассчитаны на речные экспресс-перевозки дальностью до 600 км, наибольшую популярность получили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Скоростные мини-теплоходы сочетают в себе комфорт и безопасность, а модель «Метеор-120Р», которую обещают запустить между Таганрогом и Волгоградом, — это наиболее современная модель судна с кондиционером, мультимедийной системой и зоной бара на борту. Такие «Метеоры» выпускают в Нижнем Новгороде.