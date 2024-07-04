Кто может быть крестными родителями ребенка и какие у них обязанности

Они не должны быть в родстве, чтобы была большая вероятность того, что две разные семьи смогут о ребенке позаботиться. Бывают исключительные случаи, когда двое стали крестными, а через несколько лет вдруг решили пожениться, но вспомнили, что они крестные. Им нужно идти к епископу. Я знаю, были случаи, когда епископ разрешал им венчаться.