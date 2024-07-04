Важна каждая деталь: как создать роскошный интерьер без помощи дизайнера

Кажется, что создать роскошный интерьер по силам только профессионалам и очень талантливым людям, что это отдельный вид искусства и бюджет на воплощение требуется немаленький. Отчасти это так, но есть отдельные приемы, которые помогут каждому привнести в свой интерьер чуточку роскоши и сделать свой дом самым притягательным местом на свете. Как создать такую атмосферу, «Вечерней Москве» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Елена Александрова.