Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты

В феврале стало известно, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. В частности, речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии или другой силовой структуры и получали соответствующую выплату.