Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты

Из него следует, что пункт 2, в котором идет речь о ежемесячной соцвыплате, дополняется абзацем, в которым говорится, что она не положена мобилизованным, самовольно оставившим воинскую часть или место службы.
«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в приказе.
Президент РФ Владимир Путин установил социальную ежемесячную выплату в размере 158 тыс. рублей. Она составляет большую часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тыс. рублей и не облагается подоходным налогом.
До этого, 10 июня, Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Он указал на особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.
В феврале стало известно, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. В частности, речь идет о военнослужащих, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии или другой силовой структуры и получали соответствующую выплату.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.