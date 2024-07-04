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На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение ночью 6 и 11 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы перекроют ночью 6 и 11 июля в связи с репетицией парада ретротранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«ЦОДД: 6 и 11 июля будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре в связи с проведением репетиции парада ретротранспорта», — говорится в сообщении.

Так, движение будет временно перекрываться (не более 10 минут) с 01:30 до 05:30 в Садовническом проезде, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре, на Покровском бульваре.

«Планируйте маршруты заранее или отложите поездки на личном транспорте в места ограничений», — обратились к москвичам и гостям столицы в департаменте транспорта.