В Москве проверили более 40% газовых плит за полгода

«Во время проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья», — добавил заммэра.