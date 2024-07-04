В Москве проверили более 40% газовых плит за полгода

«За январь-июнь проверили работоспособность более 730 тыс. плит, что составляет свыше 40% от общего числа. Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», — сказал Бирюков.
Он отметил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО «Мосгаз», информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
«Во время проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья», — добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10−12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Кроме того, согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.