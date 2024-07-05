В Перми продлили срок действия разрешения на строительство зоопарка

Напомним, возведение нового зоопарка в микрорайоне Нагорный ведется с 2017 года, его площадь составляет чуть менее 40 гектаров. Он будет расположен на улице Архитектора Свиязева, 17 В. В 2022 году ввели в эксплуатацию первый этап комплекса нового зоопарка. Переезд животных в него из старого зоопарка на ул. Монастырской частично начался в апреле 2023 года.