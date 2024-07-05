В Перми продлили срок действия разрешения на строительство зоопарка

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края продлило разрешение на строительство нового зоопарка в Перми. Изменения в документ внесены 18 июня, пишет Business Class.
По информации издания, теперь разрешение действует до конца июля 2025 года. Отмечается, что эта дата не является сроком окончания строительства объекта.
Напомним, возведение нового зоопарка в микрорайоне Нагорный ведется с 2017 года, его площадь составляет чуть менее 40 гектаров. Он будет расположен на улице Архитектора Свиязева, 17 В. В 2022 году ввели в эксплуатацию первый этап комплекса нового зоопарка. Переезд животных в него из старого зоопарка на ул. Монастырской частично начался в апреле 2023 года.