YouTube массово заблокировал каналы российских звезд после жалобы Литвы

Корреспондент URA.RU убедился, что YouTube уже начал блокировку российских исполнителей. Помимо Шамана, YouTube заблокировал каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. При этом канал группы Любэ до сих пор не заблокирован несмотря на то, что они тоже попали под санкции.