Mash: певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом

Артиста увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске (фото из архива).
Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита.
«Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash.
Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии.
В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.