Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом

Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита.

Артиста увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске (фото из архива).

Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ панкреатита.

«Мазаев должен был выступить сегодня, но перед концертом 64-летнему вокалисту стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу в Калининграде», — сообщает telegram-канал Mash.

Концерт пришлось отменить, отмечает издание. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии.

В мае 2018 года заслуженный артист России Мазаев из-за проблем в семье и на работе стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике.