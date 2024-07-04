Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы

Решение о запрете никаба следует за аналогичным решением Муфтията Дагестана, который также ввел временный запрет на ношение этого элемента мусульманского головного убора. Никаб традиционно закрывает лицо женщины, оставляя видимой только узкую полосу для глаз и часто изготавливается из черной ткани.