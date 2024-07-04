Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы

Никабы в регионе будут временно запрещены.
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о запрете ношения никабов в регионе. Об этом сообщил муфтий республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.
«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — заявил Исмаил Хаджи Бердиев в интервью агентству «Интерфакс».
Решение о запрете никаба следует за аналогичным решением Муфтията Дагестана, который также ввел временный запрет на ношение этого элемента мусульманского головного убора. Никаб традиционно закрывает лицо женщины, оставляя видимой только узкую полосу для глаз и часто изготавливается из черной ткани.