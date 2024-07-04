Певец Сергей Мазаев госпитализирован перед концертом в Светлогорске

«Моральный кодекс» — российская рок-группа, основанная в 1989 году. Группа играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. На счету музыкантов выступление в честь победы над путчем 1991 года, один из первых клипов в России, создание моды на диско-рок и танцевальный рок-н-ролл, хиты «До свиданья, мама!» и «Первый снег», полная смена имиджа.