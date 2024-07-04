Певец Сергей Мазаев госпитализирован перед концертом в Светлогорске

По ее словам, Мазаева госпитализировали перед началом концерта в Театре эстрады «Янтарь-холл», сейчас он находится под наблюдением врачей.
«Уже лучше. Под наблюдением врачей. Всё под контролем, всё в порядке», — сообщила она.
Представители концертной площадки также выпустили заявление о «переносе концерта в связи с состоянием здоровья» певца.
Предыдущий концерт группы стал юбилейным. Большой летний концерт состоялся 29 июня в Зеленом театре ВДНХ с программой «Все хиты за 35 лет», посвященной 35-летнему юбилею коллектива. Из оригинального состава в коллективе остались только солист Сергей Мазаев и клавишник Константин Смирнов. Теперь с ними играют гитарист Сергей Сухов, барабанщик Петр Ившин и басист Сергей Гейер.
«Моральный кодекс» — российская рок-группа, основанная в 1989 году. Группа играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. На счету музыкантов выступление в честь победы над путчем 1991 года, один из первых клипов в России, создание моды на диско-рок и танцевальный рок-н-ролл, хиты «До свиданья, мама!» и «Первый снег», полная смена имиджа.