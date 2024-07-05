Режим антитеррористической операции отменили в Астане и нескольких регионах Казахстана

«В связи с завершением Саммита глав государств-членов ШОС и государственного визита председателя Китайской Народной Республики начальником Службы государственной охраны РК как руководителем Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц принято решение об отмене в Астане с 23:59 4 июля правового режима антитеррористической операции».