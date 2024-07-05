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Какой сегодня день: 5 июля

Этот день является 187-м в григорианском календаре. До конца года остается 179 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 5 июля 1996 года родилась овечка Долли — первое клонированное млекопитающее животное? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 5 июля

В 1710 году около Санкт-Петербурга было основано Царское Село.

В 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини.

В 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню — That’s All Right.

Кто родился 5 июля

Политический деятель Клара Цеткин (1857−1933).

Поэт Жан Кокто (1889−1963).

Писатель Владимир Сутеев (1903−1993).

Политик Жорж Помпиду (1911−1974).

Телеведущая Тутта Ларсен (1974).

5 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память священномученика Евсевия — епископа Самосатского.

Именины

5 июля именины у Федора, Григория, Геннадия, Гавриила, Галактиона, Василия и Ульяны.