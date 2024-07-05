Какой сегодня день: 5 июля

Знаете ли вы, что 5 июля 1996 года родилась овечка Долли — первое клонированное млекопитающее животное? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 5 июля
В 1710 году около Санкт-Петербурга было основано Царское Село.
В 1946 году на показе мод в Париже французский модельер Луи Реар впервые представил публике купальник-бикини.
В 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню — That’s All Right.
Кто родился 5 июля
Политический деятель Клара Цеткин (1857−1933).
Поэт Жан Кокто (1889−1963).
Писатель Владимир Сутеев (1903−1993).
Политик Жорж Помпиду (1911−1974).
Телеведущая Тутта Ларсен (1974).
5 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память священномученика Евсевия — епископа Самосатского.
Именины
5 июля именины у Федора, Григория, Геннадия, Гавриила, Галактиона, Василия и Ульяны.