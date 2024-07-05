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В отказавшемся от алкоголя сельском округе нет преступлений уже 4 года

Жанаарыкский сельский округ Сарысуского района Жамбылской области по праву претендует на звание самого образцового. Здесь за последние четыре года не зарегистрировано ни одного преступления, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

В сельский округ входят села Актогай и Узакбая Сыздыкбаева, где проживают около 1700 человек. В трех магазинах в округе не продают спиртные напитки и сигареты. Скоро открывается четвертый магазин, но предприниматель сразу же поддержал инициативу сельчан.

Такое решение было принято жителями села, чтобы не подвергать соблазну подрастающее поколение. Результаты не заставили себя долго ждать: это привело к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов.

Но здесь также большую роль играет системная работа участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений. Участковый инспектор Сагынгали Саламатов пять лет живет в селе У. Сыздыкбаева. Он предпринимает системные меры, чтобы полностью владеть ситуацией на своем участке: проводит рейды, проверяет по месту жительства лиц, состоящих на учете в полиции, проводит проверки на предмет соблюдения владельцами гражданского оружия, правил оборота оружия. С. Саламатова знают все жители, если кто-то приезжает в гости в сельский округ, участковому сразу же об этом сообщают.

​- Жители очень дружные, активные. Стараются мне во всем помогать. И я считаю своим долгом оправдать их доверие, не жалея ни сил, ни времени. Даже мелкие бытовые споры мы пытаемся решить с помощью медиации. Несмотря на то, что ситуация в селах спокойная, я чувствую большую ответственность. Ведь важно сохранить то, что мы совместными усилиями добивались годами.

говорит сотрудник полиции.

В Жамбылской области таких образцовых сел несколько. В пяти районах 12-ти сельских округов отказались от алкоголя. Результат везде один: они признаны самыми безопасными. В этой работе большая роль отводится аксакалам села, которые помогают разрешать спорные вопросы сельчан, призывают всех к миру и согласию.