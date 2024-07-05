В отказавшемся от алкоголя сельском округе нет преступлений уже 4 года

В сельский округ входят села Актогай и Узакбая Сыздыкбаева, где проживают около 1700 человек. В трех магазинах в округе не продают спиртные напитки и сигареты. Скоро открывается четвертый магазин, но предприниматель сразу же поддержал инициативу сельчан.
Такое решение было принято жителями села, чтобы не подвергать соблазну подрастающее поколение. Результаты не заставили себя долго ждать: это привело к отсутствию преступлений и правонарушений, а также семейных конфликтов.
Но здесь также большую роль играет системная работа участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений. Участковый инспектор Сагынгали Саламатов пять лет живет в селе У. Сыздыкбаева. Он предпринимает системные меры, чтобы полностью владеть ситуацией на своем участке: проводит рейды, проверяет по месту жительства лиц, состоящих на учете в полиции, проводит проверки на предмет соблюдения владельцами гражданского оружия, правил оборота оружия. С. Саламатова знают все жители, если кто-то приезжает в гости в сельский округ, участковому сразу же об этом сообщают.
- Жители очень дружные, активные. Стараются мне во всем помогать. И я считаю своим долгом оправдать их доверие, не жалея ни сил, ни времени. Даже мелкие бытовые споры мы пытаемся решить с помощью медиации. Несмотря на то, что ситуация в селах спокойная, я чувствую большую ответственность. Ведь важно сохранить то, что мы совместными усилиями добивались годами.
В Жамбылской области таких образцовых сел несколько. В пяти районах 12-ти сельских округов отказались от алкоголя. Результат везде один: они признаны самыми безопасными. В этой работе большая роль отводится аксакалам села, которые помогают разрешать спорные вопросы сельчан, призывают всех к миру и согласию.