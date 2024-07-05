В отказавшемся от алкоголя сельском округе нет преступлений уже 4 года

Но здесь также большую роль играет системная работа участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений. Участковый инспектор Сагынгали Саламатов пять лет живет в селе У. Сыздыкбаева. Он предпринимает системные меры, чтобы полностью владеть ситуацией на своем участке: проводит рейды, проверяет по месту жительства лиц, состоящих на учете в полиции, проводит проверки на предмет соблюдения владельцами гражданского оружия, правил оборота оружия. С. Саламатова знают все жители, если кто-то приезжает в гости в сельский округ, участковому сразу же об этом сообщают.